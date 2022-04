Rússia registra 1ª vacina nasal do mundo contra Covid-19

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O imunizante deve ser pulverizado no nariz em duas doses em um intervalo de três semanas e será aplicado em pessoas maiores de 18 anos, diz o Ministério da Saúde russo.

Nesta sexta-feira (1º), a Rússia registrou a primeira vacina nasal contra o coronavírus do mundo. O imunizante já tinha sido anunciado no ano passado, com o presidente, Vladimir Putin, tomando a vacina nasal de reforço.

"O Ministério da Saúde da Rússia registrou a variante nasal da vacina Gam-COVID-Vac [Sputnik V] para a prevenção da nova infecção por coronavírus, lançada pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya", diz o comunicado.

Segundo a pasta, a vacina consiste em duas doses que devem ser pulverizadas em um intervalo de três semanas e é destinada a pessoas maiores de 18 anos.

O país vem se destacando no combate à infecção desde o começo da pandemia, quando em 11 de agosto de 2020, registrou o primeiro imunizante do mundo contra a Covid-19, a Sputnik V.

