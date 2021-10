Rússia registra nova variante da Covid-19 mais contagiosa que Delta

Apoie o 247

Metrópoles - Uma nova variante do novo coronavírus, identificada como AY.4.2, vem preocupando as autoridades de saúde da Rússia. A agência de notícias RIA informou nesta quinta-feira (21/10) que o país registrou novos casos de Covid-19 relacionados à cepa, considerada ainda mais contagiosa do que a variante Delta.

Kamil Khafizov, pesquisador sênior do órgão de vigilância do Estado, disse à agência ser possível que a nova variante se espalhe amplamente pelo país podendo, eventualmente, substituir a variante Delta e provocar um aumento significativo no número de novos casos.

