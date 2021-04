Saiba como funciona o coquetel de remédios aprovado pela Anvisa para tratar a Covid-19

A agência autorizou o uso emergencial do coquetel de medicamentos chamado Regn-CoV2, que inclui os remédios casirivimabe e indevimabe edit

Metrópoles - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta terça (20/4), o uso emergencial do coquetel de medicamentos chamado Regn-CoV2, que inclui os remédios casirivimabe e indevimabe, contra a Covid-19. Os fármacos são anticorpos monoclonais – ou seja, proteínas criadas em laboratório as quais evitam que o vírus entre nas células do corpo.

O uso do medicamento só é indicado para casos leves e moderados da doença, e apenas para pacientes que apresentem pelo menos um fator de risco para um desenvolvimento grave da Covid-19. A administração deve ser feita o mais rápido possível a partir da confirmação da infecção pelo coronavírus, e em até 10 dias do início dos sintomas. A melhora começa a ser observada a partir do segundo dia de tratamento.

O coquetel deve ser administrado em ambiente hospitalar, e está proibido para pessoas em estado grave, que necessitam de ventilação mecânica. Segundo estudos apresentados à Anvisa, o fármaco pode fazer mais mal do que bem nessas situações.

