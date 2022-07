Saiba mais sobre o uso da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, o uso do imunizante no público infantil edit

Metrópoles - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, na quarta-feira (14), o uso da vacina Coronavac contra a Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos de idade. A análise para validar o imunizante para este público teve início em março deste ano.

A liberação ocorreu após votação unânime dos cinco diretores do órgão regulador. A aplicação da vacina depende, no entanto, do Ministério da Saúde. A pasta deve determinar quando fará a compra e distribuição das doses, além da elaboração de nota técnica sobre o uso do imunizante.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou à coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, que a decisão de incluir o imunizante no programa de vacinação para crianças será tomada só após análise da área técnica da pasta.

A Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Essa foi a primeira vacina a ser usada no Brasil. Em janeiro deste ano, a Anvisa concedeu autorização para o uso ao público de 6 a 17 anos.

No país, quatro vacinas têm aprovação da Anvisa: Pfizer, Coronavac, Janssen e AstraZeneca. Veja, a seguir, os principais pontos sobre o uso da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade.

Quem pode tomar a Coronavac?

Antes da autorização mais recente da Anvisa, o uso da vacina já estava liberado para todo o público a partir dos 6 anos de idade. Agora, crianças a partir dos 3 anos também poderão ser imunizadas. De acordo com a Anvisa, o uso será autorizado inclusive para crianças imunossuprimidas.

A dose será pediátrica?

De acordo com a Anvisa e com o Instituto Butantan, não há necessidade de oferecer doses reduzidas da vacina para o público infantil. Portanto, a aplicação será igual a que ocorre nos adultos, sem alterações na posologia.

Qual é o intervalo entre as doses?

Assim como as regras para o público adulto, o uso da Coronavac em crianças será realizado em duas doses, com intervalo de 28 dias entre cada uma delas.

Quando a vacinação terá início?

Ainda não há previsão de distribuição de doses para o público de 3 a 5 anos aos estados e municípios. A câmara técnica do Ministério da Saúde deve definir, se haverá necessidade de adquirir mais doses do imunizante para vacinar o público infantil. A pasta também deverá elaborar uma nota técnica com orientações aos gestores de saúde sobre o uso das vacinas.

