Salão de beleza contamina 140 pessoas com coronavírus

247 - Recentemente o governo Jair Bolsonaro publicou um decreto incluindo salões de beleza entre as atividades essenciais. A medida não foi acatada por diversos governos estaduais e municipais por considerarem que tal autorização de funcionamento colocaria em risco a vida de milhares, expondo ao virus.

Foi o que aconteceu nos EUA. Dois cabeleireiros assintomáticos expuseram ao menos 140 pessoas ao novo coronavírus, em Missouri. Os funcionários do salão de beleza trabalharam – sem saber – com a doença no corpo durante 10 dias.

De acordo com o Departamento de Saúde de Springfield-Greene, os salões locais foram reabertos no dia 4 de maio, com a exigência de cuidados no combate à doença.

“Os indivíduos [contaminados] e seus clientes estavam usando máscaras faciais. Os 84 clientes potencialmente expostos diretamente [pelo primeiro funcionário] serão notificados pelo Departamento de Saúde e receberão testes”, afirmou o departamento.

O segundo funcionário testou positivo para o novo coronavírus dois dias após o afastamento do colega de salão. Por conta disso, o número de pessoas expostas saltou para 140. A informação é do site Metrópolos.

