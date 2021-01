Sanofi ajudará na produção de vacinas da Pfizer contra o coronavírus

247 - A farmacêutica francesa Sanofi anunciou que ajudará na fabricação de 125 milhões de doses da vacina contra o coronavírus desenvolvida pelas rivais Pfizer e BioNTech, enquanto a sua própria vacina enfrenta atrasos.

Inicialmente, a alemã BioNTech vai produzir a imunização nas instalações da Sanofi em Frankfurt a partir do verão europeu, no meio do ano, disse a Sanofi em comunicado divulgado nesta quarta-feira (27). As informações foram publicadas pela Associated Press.

A Sanofi e a parceira britânica GlaxoSmithKline farão um novo ensaio de etapa 2 de sua vacina contra a Covid-19 no próximo mês, segundo a farmacêutica francesa.

