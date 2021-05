Sanofi e GSK relatam resultados provisórios positivos de vacina contra Covid-19

PARIS (Reuters) - Uma vacina contra Covid-19 experimental desenvolvida pela francesa Sanofi e pela britânica GlaxoSmithKline mostrou uma reação imunológica robusta em resultados de testes clínicos de estágio inicial, o que lhes permite avançar para um estudo de estágio avançado, disse o laboratório francês nesta segunda-feira.

A Sanofi e a GSK disseram que um teste de estágio avançado global com mais de 35 mil adultos começará nas próximas semanas, e a esperança é ver a vacina aprovada até o quarto trimestre, depois que um contratempo frustrou uma meta inicial para o primeiro trimestre.

Em dezembro, Sanofi e GSK foram obrigadas a recomeçar o teste porque a vacina mostrou uma reação imunológica baixa em adultos mais velhos em resultado de uma formulação de antígeno fraca.

"Os resultados provisórios do estágio avançado mostraram de 95% a 100% de seroconversão após uma segunda injeção em todas as faixas etárias e todas as doses, com tolerância aceitável e nenhum problema de segurança", informou a Sanofi.

Seroconversão é a capacidade da vacina de induzir o organismo a produzir anticorpos contra o coronavírus, tal como medido em exames de sangue. Testes em massa posteriores se basearão em infecções reais.

"Foi interessante também termos observado que nossa vacina gerou uma reação de anticorpos maior naqueles com infecções anteriores de Covid-19, estamos analisando isto mais porque pode indicar que nossa vacina poderia servir como um reforço em potencial, independentemente de qual vacina se possa ter recebido (previamente)", disse Su-Peing Ng, chefe global de vacinas da Sanofi, aos repórteres.

