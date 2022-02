São Paulo começará a vacinar pessoas acima de 60 anos com quarta dose em abril

João Gabbardo, coordenador-executivo do Comitê Científico do estado de São Paulo diz que vacinação começa em 4 de abril edit

Apoie o 247

ICL

247 - A população acima de 60 anos no estado de São Paulo irá receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir do dia 4 de abril, informou João Gabbardo, coordenador-executivo do Comitê Científico do estado de São Paulo, em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira (11). Na quarta-feira, o governador João Doria (PSDB) afirmou em coletiva de imprensa , que o estado irá aplicar a quarta dose de vacina contra a Covid-19 em toda a população, independente de recomendação do Ministério da Saúde”.

Segundo Gabbardo, entretanto, a faixa etária acima dos 60 anos é a única prevista até o momento para receber a quarta dose. A condição é que a pessoa tenha recebido a terceira dose da vacina há mais de quatro meses.

“Nesse momento, as evidências e experiências de outros países mostram que esse grupo é o que pode ser mais beneficiado com a quarta dose. Não temos nenhum outro grupo para fazer previsão”, afirmou. Para o restante do público, a prioridade em fevereiro e março será endossar as campanhas de segunda e terceira dose, bem como concluir o calendário vacinal das crianças, disse o coordenador-executivo do comitê.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE