São Paulo interna um paciente com Covid-19 a cada dois minutos, diz governo do estado

Grasielle Castro, Metrópoles - Ao anunciar a implementação da fase vermelha em todos os municípios do estado de São Paulo, o governador João Doria afirmou que a cada dois minutos um paciente é internado com Covid-19. Na avaliação do tucano, a responsabilidade é do governo federal, que não lidera um plano de contenção de disseminação do vírus.

Na terça-feira (2/3), o estado bateu recorde de internados em leitos de UTI, com 7.276. No mesmo dia, São Paulo registrou o número mais alto de mortes em um dia. Foram 468 óbitos em 24 horas, o que fez o estado chegar a marca de 60 mil mortes.

De acordo com Doria, os hospitais atingiram 100% da ocupação dos leitos. Na terça-feira (2/3), ele pediu colaboração da população para evitar o colapso no sistema de saúde do estado.

