São Paulo ultrapassa 100 mil mortes por Covid-19 e arrasa famílias

247 - Com 660 mortes por Covid-19 registradas neste sábado (8), o estado de São Paulo chegou a 100.649 óbitos desde o início da pandemia, segundo dados divulgados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). O número foi alcançado pouco mais de um ano após a confirmação da primeira morte, em 12 de março de 2020. A epidemia, que começou concentrada na Grande São Paulo, depois se espalhou para as demais regiões do estado e arrasa famílias, que têm diversos doentes e mortos entre seus membros.

Se fosse um país, o estado de São Paulo seria o nono com mais vítimas, mais do que o total de óbitos de países mais populosos, como Alemanha, Espanha e Colômbia.

Em 29 de abril, o Brasil ultrapassou 400 mil mortes por Covid-19 . A marca dos primeiros 100 mil óbitos no Brasil foi atingida quase 5 meses - 149 dias - após a primeira pessoa morrer pela doença no país. Dos 100 mil para os 200 mil, passaram-se outros 5 meses - 152 dias. Mas para chegar aos 300 mil, foram necessários somente 76 dias, número que agora caiu quase pela metade, segundo o G1.

