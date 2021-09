São Paulo vai priorizar Pfizer como dose de reforço a partir de 15 de setembro

“A partir do dia 15, quando o ministério disponibilizar as doses de Pfizer, a gente deve priorizar a Pfizer como terceira dose”, disse Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde edit

247 - Secretário municipal de Saúde em São Paulo, Edson Aparecido afirmou, neste domingo, 5, que a cidade vai priorizar o uso da vacina da Pfizer para aplicação de doses de reforço após receber um novo lote do imunizante do Ministério da Saúde - que deve ocorrer no dia 15 de setembro.

“Nós, neste primeiro momento, a partir de amanhã, utilizaremos as doses que estiverem disponíveis nas nossas unidades, basicamente Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Não temos Janssen no momento”, afirmou em entrevista à CNN.

“A partir do dia 15, quando o ministério disponibilizar as doses de Pfizer, a gente deve priorizar a Pfizer como terceira dose”, disse.

Na última sexta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta não recomendará o uso da Coronavac para a terceira dose enquanto não houver o registro definitivo da Anvisa.

