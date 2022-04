Saúde aprova primeiro medicamento contra Covid-19 a ser usado pelo SUS

Apoie o 247

Reuters - O Ministério da Saúde aprovou, nesta sexta-feira, a inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS) do primeiro medicamento para tratamento da Covid-19.

O baricitinibe, que tem registro no Brasil para uso contra artrite reumatóide e casos mais graves de dermatite atópica, teve seu uso para Covid-19 liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e foi aprovado para uso no SUS pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) esta semana.

De acordo com o Ministério da Saúde, o medicamento deve ser usado no caso de pacientes adultos hospitalizados que precisam de "uso de oxigênio por máscara ou cateter nasal, ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva".

O baricitinibe atua no sistema de imunidade dos pacientes, ajudando a diminuir a ação de uma substância ligada à ocorrência de reações inflamatórias no organismo.

