Saúde diz que redução de intervalo entre doses será avaliada após vacinação de toda a população adulta

247 - Nota assinada pelo Ministério da Saúde e os conselhos estaduais e municipais de secretários de Saúde informa que a discussão sobre a redução do intervalo entre doses das vacinas contra a Covid-19 será feita após a distribuição da primeira dose para toda população acima de 18 anos.

“Nossa expectativa é atingir a população acima de 18 anos vacinada até o começo de setembro. A partir daí, vamos discutir a redução no intervalo da dose da Pfizer, assim a gente avançaria com a 2ª dose em um número maior de pessoas e também os abaixo de 18 anos”, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por meio das redes sociais da pasta após a divulgação do comunicado.

