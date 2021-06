Saúde estuda possibilidade de importar da Polônia 20 milhões de doses da AstraZeneca

247 - O Ministério da Saúde afirmou que estuda a possibilidade de comprar 20 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 de um empresa da Polônia.

A pasta adota uma postura de cautela, pois a compra é com uma intermediária, e não diretamente com a AstraZeneca, informa o UOL.

Em 21 de maio, a farmacêutica polonesa PDG Cetus Pharma ofereceu à Embaixada do Brasil em Varsóvia, capital polonesa, os lotes do imunizante, segundo documento do Itamaraty que está nas mãos da CPI da Covid.

A empresa quer vender entre 5 milhões e 20 milhões de doses da vacina, ao preço de US$ 14 cada. Além disso, seria cobrada uma taxa de comissão de 7,25% (US$ 1,05 por dose) sobre o valor total da compra, segundo o embaixador brasileiro em Varsóvia, Hadil da Rocha Vianna.

No momento, a pasta aguarda a documentação da farmacêutica para comprovar a condição de representante oficial da AstraZeneca.

