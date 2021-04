Saúde inclui todas as gestantes e puérperas em grupo prioritário da vacinação contra Covid-19

247 - O Ministério da Saúde enviou uma nota técnica nesta segunda-feira (26) orientando que todas as grávidas e puérperas (mulheres no período pós-parto) sejam inseridas no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. As gestantes com comorbidades já haviam sido incluídas em 15 de março.

Apesar da expansão do público a ser vacinado, a pasta pede que primeiro sejam vacinadas as gestantes com doenças pré-existentes.

"Neste momento, é altamente provável que o perfil de risco versus benefício na vacinação das gestantes seja favorável. Portanto, o Programa Nacional de Imunizações [...] decidiu por recomendar a vacinação contra a Covid-19 de todas as gestantes e puérperas e incluí-las nos grupos prioritários para vacinação", diz a nota do ministério.

A pasta afirma que o grupo agora inserido entre as prioridades tem risco maior de hospitalização por Covid-19.

