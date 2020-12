Seis estados se aproximam do colapso de UTIs e associação médica alerta: 'está evidente a segunda onda do coronavírus'

247 - Seis estados brasileiros estão com mais de 80% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados e se aproximam do colapso por conta da pandemia do coronavírus. O estado maior lotação em UTIs para pacientes com Covid-19 é Santa Catarina (88,3%). Em seguida estão Paraná (87%), Pernambuco (87%), Espírito Santo (83,6%), Mato Grosso do Sul (82%) e Rio Grande do Sul (81,9%). As estatísticas foram publicadas em reportagem da CNN Brasil com base em números das Secretarias de Saúde estaduais.

Na outra ponta do ranking, Minas Gerais (23,5%), Mato Grosso (35,9%) e Maranhão (38,2%) têm menos de 40% das vagas em UTI para coronavírus em uso.

De acordo com a médica e diretora presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), Suzana Lobo, o aumento nos índices de ocupação de leitos pelo Brasil repete o que se viu na primeira onda da pandemia.

"As taxas aumentaram inicialmente nos hospitais privados e, em seguida, nos hospitais públicos. É evidente que é uma segunda onda", disse. "O que a gente espera? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que se preparar para o pior", afirmou a especialista.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking global de casos de coronavírus (6,6 milhões), atrás de Índia (9,7 milhões) e Estados Unidos (15,5 milhões). O governo brasileiro também contabiliza o segundo maior número de mortes provocadas pela pandemia (178 mil) - o primeiro é o dos EUA (293 mil).

