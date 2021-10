Servidores da Anvisa repudiam ameaças devido à vacinação de crianças

Para a associação de servidores da Anvisa, as ameaças de morte são tentativa de intimidação a fim de interferir na decisão dos diretores sobre a vacina contra Covid edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - A Associação de Servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Univisa) repudiou as ameaças de morte sofridas por diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após pedido da Pfizer para o uso da vacina contra Covid-19 em crianças com idades entre 5 e 11 anos no Brasil.

A Univisa acredita que essa é uma tentativa de coagir os diretores. “A tentativa de intimidação busca direcionar a decisão que o corpo de dirigentes da agência deve tomar acerca da autorização emergencial para o uso de vacinas contra a Covid-19, em crianças de 5 a 11 anos.”

Para a associação, embora as ameaças sejam manifestações individuais, o fato preocupa por não ser isolado. “Trata-se de exemplo que demonstra o que ocorre quando a circulação de notícias falsas, o negacionismo científico e o discurso de ódio são levados às últimas consequências. Ao longo da história, quando o fanatismo e o extremismo são incentivados e encontram solo fértil nas sociedades, o resultado é sempre de terror e retrocesso”, diz nota da Univisa publicada nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE