Setor pró-cloroquina pede para Ministério da Saúde 'abortar' veto ao 'kit Covid' no SUS

O grupo dentro do Ministério da Saúde escreveu um documento solicitando que a pasta “aborte” a publicação de diretrizes contrárias a tratamentos com os medicamentos ineficazes edit

247 - O setor do Ministério da Saúde favorável ao chamado “tratamento precoce”, com remédios ineficazes contra a Covid-19, quer encerrar a discussão sobre vetar no SUS medicamentos do chamado "kit Covid" para casos leves do novo coronavírus e manter margem para uso de tratamentos sem eficácia, segundo a Folha de S.Paulo.

Segundo a Folha, o grupo escreveu um documento solicitando que a pasta “aborte” a publicação de diretrizes contrárias a tratamentos com os medicamentos ineficazes, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, defendidos por Jair Bolsonaro (PL).

“Cinco dos sete representantes do ministério na Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS) questionam, em ofício de 29 páginas, obtido pela Folha, métodos usados para elaborar o parecer”, destaca a reportagem.

“O documento foi encaminhado ao secretário Hélio Angotti (Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde), que tem sob seu guarda-chuva a Conitec, e também aos outros membros do colegiado”, reforça a Folha.

Este setor procura apoio para travar o processo na comissão e alega ser "urgente que a iniciativa de se estabelecer recomendações centralizadas para todo o país seja imediatamente abortada".

O parecer contra o kit Covid foi posto em análise no colegiado no dia 21 de outubro, mas a votação terminou empatada, com apoio do Conselho Federal de Medicina, que também rejeitou o parecer.

“Do outro lado, foram favoráveis ao texto que contraindica o kit Covid duas secretarias de Saúde, Conass (conselho de secretários estaduais), Conasems (conselho de secretários municipais), CNS (Conselho Nacional de Saúde) e ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)”, informa a reportagem da Folha.

Segundo o artigo, os integrantes da pasta que assinaram o documento são:

Vinicius Nunes Azevedo, diretor do Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde;

Alessandro Glauco dos Anjos Vasconcelos, secretário-executivo adjunto da Secretaria Executiva;

Maria Inez Gadelha, chefe de gabinete da Secretaria de Atenção Primária de Atenção Especializada à Saúde;

Lana de Lourdes Aguiar Lima, coordenadora-geral de Ciclos da Vida da Secretaria de Atenção Primária;

e Rodrigo dos Santos Santana, diretor do Departamento de Determinantes Ambientais da Saúde Indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena.

