Síndrome pós-Covid: dificuldade de raciocínio e respiração, problemas musculares, perda de olfato e depressão

247 - São múltiplas as síndromes pós-Covid, que já acometem 1,4 milhão de pessoas identificadas pelo sistema de saúde, podendo ser muitas mais. Os relatos mais comuns são de dificuldade de raciocínio, dificuldade de respiração, problemas musculares, perda de olfato e depressão. Segundo a Academia Nacional de Medicina, o arco de sequelas da Covid-19 apresenta uma extensa lista de problemas cardíacos, neurológicos, dermatológicos e pulmonares, entre outros.

Vários sintomas têm em comum as lesões cerebrais. À frente de um grupo de estudo sobre o impacto neurológico da Covid-19 e da pós-Covid, o neuropsiquiatra Flávio Kapczinski, diretor do Centro para Neurociência Clínica da Universidade McMaster, no Canadá, explicou a O Globo que o cérebro é particularmente vulnerável por ser muito sensível e demorar mais para se recuperar de inflamações: “Quando o cérebro é afetado, pode levar de seis meses a um ano, talvez mais, para se recuperar. E cerca de 30% dos pacientes com Covid-19 sofrem acometimento neurológico. Estes são os mais suscetíveis a ter pós-Covid neurológica”.

O mais grave é que a síndrome pós-Covid pode acometer até pessoas assintomáticas na infecção aguda, observa Kapczinski: “Os riscos são maiores, mas não são limitados aos casos graves”.

Sinais de alerta para os médicos são pacientes que chegam ao dímero D, um marcador de inflamação elevado, e ou lesões na substância branca do cérebro. A inflamação gerada pela Covid-19 pode fazer com que pessoas que não tinham depressão apresentem quadros graves dessa doença. E que as anteriormente deprimidas adquiram tendência suicida, diz o cientista.

O cérebro sofre porque é vítima de uma reação em cadeia, cuja origem está na chamada tempestade de citocinas, a hiperinflamação do organismo gerada por uma resposta inadequada do sistema imunológico à infecção pelo coronavírus. Ele pode também, em alguns casos, ter danos devido à falta de oxigênio decorrente das lesões nos pulmões.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.