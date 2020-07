Sistema de saúde de Roraima entra em colapso

247 - O sistema de saúde de Roraima entrou em colapso. A taxa de ocupação atingiu 97%, informa reportagem do jornal Estado de S.Paulo.

Já são 22.627 infectados e 397 mortos em um estado com menos de 600 mil habitantes.

Apesar de já ter atingido o pico da curva de contaminação, a situação no estado não prevê melhora . No Hospital Geral de Roraima, o HGR, o maior do Estado, no atendimento a pacientes com Covid-19 faltam leitos e sobram doentes

