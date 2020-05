Sistemas de saúde estão à beira do colapso em quatro estados e oito capitais

247 - Quatro estados brasileiros já têm mais de 90% dos leitos de terapia intensiva destinados ao tratamento de pacientes com covid-19 ocupados.

Os estados que vivem situação mais grave são Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Roraima com taxas de ocupação de vagas de UTI estaduais que variavam entre 100% e 93% na segunda-feira (4), informa a Folha de S.Paulo.

Entre as capitais, já são oito as com índice acima de 90%. Além de Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza e Boa Vista, as cidades de São Luís, Belém e São Paulo também estão próximas a um colapso para o atendimento de pacientes graves.

