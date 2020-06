Site do Ministério da Saúde volta a mostrar dados acumulados da Covid-19

Os números de casos e mortes acumuladas causadas pelo coronavírus não constavam no site oficial do Ministério da Saúde desde a última sexta-feira edit

247 - O site oficial do Ministério da Saúde voltou, nesta terça-feira (9), a divulgar os dados acumulados e os índices proporcionais dos contágios e mortes causadas pela Covid-19 no Brasil.

Esses dados não constavam no portal desde a última sexta-feira (5). De sexta-feira até esta terça, o Ministério divulgou apenas os casos e óbitos confirmados nas 24 horas anteriores.

De acordo com o site, o Brasil teve, desde o início da pandemia, 707.412 casos de coronavírus e 37.134 mortes.

As polêmicas no Ministério da Saúde, porém, não acabaram. Jair Bolsonaro prometeu agendar uma reunião de integrantes da pasta com uma apoiadora de 38 anos que disse ter a cura para o coronavírus. Segundo a mulher, que afirmou conversar com Deus desde os seis anos, o enxofre é a solução para a doença

