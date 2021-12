Sociedade Brasileira de Pediatria rebate Queiroga e defende vacinação de crianças contra a Covid-19

"Infelizmente, as taxas de mortalidade e de letalidade em crianças no Brasil estão entre as mais altas do mundo", diz a SBP em nota edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou uma nota nesta sexta-feira (24) defendendo a vacinação de crianças com idades entre 5 e 11 anos contra a Covid-19 e rebatendo as declarações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que tentou minimizar a gravidade da doença nesta faixa etária.

No texto, a SBP nega que o número de mortes pela covid-19 entre entre crianças esteja em "patamares aceitáveis" como disse o ministro e que “infelizmente, as taxas de mortalidade e de letalidade em crianças no Brasil estão entre as mais altas do mundo. Até o momento, a covid-19 vitimou mais de 2.500 crianças de zero a 19 anos, sendo mais de 300 delas confirmadas no grupo de 5-11 anos, causando ainda milhares de hospitalizações".

O texto ressalta ainda, que as crianças podem manifestar uma síndrome inflamatória multissistêmica semanas após a infecção pelo SARS-CoV-2. Ao menos 1,4 mil casos desta síndrome já teriam sido identificados no Brasil.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE