SP acaba com “sommeliers de vacina” e quem insistir em escolher marca irá para o fim da fila

A prática do “sommeliers de vacina”, pessoas que se recusam a tomar determinada marca de vacina, está causando lentidão no processo de vacinação e será criminalizada em São Paulo edit

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), sancionou a lei que levará ao fim da fila quem se recusar a ser vacinado na capital paulista com uma determinada marca de imunizante contra covid-19. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município e entra em vigor nesta terça-feira (27). A informação é do portal UOL.

De acordo com a lei, que já havia sido aprovada pela Câmara Municipal, excluem-se da previsão legal "gestantes e puérperas sem e com comorbidades, e pessoas com comorbidades com comprovada recomendação médica, cujo laudo médico será retido no momento da aplicação".

A lei ainda estabelece que a pessoa que for para o fim da fila será incluída novamente na programação de vacinação após o término da vacinação dos demais grupos previamente estabelecidos.

PUBLICIDADE

Ao recusar a vacina, a pessoa deverá assinar um termo, que será anexado ao cadastro único do paciente na rede municipal de saúde para impossibilitar a vacinação em outro equipamento até a finalização do cronograma previsto.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.