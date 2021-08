SP chega a 90% da população adulta vacinada com 1ª dose contra a Covid

Ainda segundo a pasta, o estado tem hoje 35% dos moradores do estado com 18 anos ou mais - 12,7 milhões de pessoas - que completaram o esquema vacinal, com as duas doses edit

247 - O estado de São Paulo chegou a 90% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19. São 31,8 milhões de pessoas imunizadas, segundo a Secretaria da Saúde do estado. A marca foi atingida na tarde deste sábado. A informação é do jornal O Globo.

Ainda segundo a pasta, o estado tem hoje 35% dos moradores do estado com 18 anos ou mais - 12,7 milhões de pessoas - que completaram o esquema vacinal, com as duas doses.

O governo do estado pretende encerrar a vacinação de todos os adultos até a próxima segunda (16). Na quarta (18), segundo previsto no cronograma de vacinação, começará a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos. Jovens com comorbidades, deficientes, grávidas e puérperas terão prioridade.

PUBLICIDADE

“Conseguimos alcançar esta meta, indicada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações) e pela Opas (Organização Panamericana da Saúde), graças ao compromisso de todos os 645 municípios e dos profissionais de saúde engajados nesta campanha. Seguiremos trabalhando para concluir a imunização de todos os adultos e adolescentes conforme o Plano Estadual de Imunização”, disse a coordenadora do Plano Estadual de Imunização de São Paulo, Regiane de Paula, em nota da Secretaria da Saúde.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE