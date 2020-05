SP tem casos de Covid-19 em 77% do estado e 74,7% de leitos em UTIs ocupados

A taxa de ocupação de leitos de UTIs reservados para o atendimento da doença em SP é de 74,7%. Na Grande São Paulo, ela atinge 91,4%. São, ao todo, 11,6 mil pacientes internados me todo o estado edit

247 - O estado de SP chegou a 76.871 casos confirmados de Covid-19 nesta sexta (22), com 3.132 novos registros desde quinta (21). O novo coronavírus já atingiu 500 municípios paulistas, o que totaliza 77,5% do território estadual. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Dessas cidades, 229 já registraram mortes pela doença. Ao todo, foram 5.773 óbitos por Covid-19 no estado, sendo que 215 foram confirmados nas últimas 24 horas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a taxa de ocupação de leitos de UTIs reservados para o atendimento da doença em SP é de 74,7%. Na Grande São Paulo, ela atinge 91,4%. São, ao todo, 11,6 mil pacientes internados me todo o estado, sendo 4.433 em UTIs e 7.176 em enfermarias.

