Sputnik V: farmacêutica está produzindo insumo para vacina russa contra Covid-19 no Brasil

247 - A farmacêutica brasileira União Química já está produzindo insumos para a Spuntik V, vacina desenvolvida pela Rússia contra a Covid-19, segundo informe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta quarta-feira, 27.

Segundo a agência, a produção é “parte do processo de transferência de tecnologia, mas ainda não há produção “em escala industrial para uso humano”. Nesta quarta, técnicos da Anvisa visitaram a fábrica após serem informados sobre a produção do imunizante.

A União Química tem tentado, nas últimas semanas, obter autorização para uso emergencial da vacina com bases em aprovação no exterior, o que é permitido. Mas, segundo a Anvisa, ainda é necessária a realização de testes com voluntários brasileiros.

Atualmente, só estão permitidas no Brasil a vacina Oxford/AstraZeneca e a CoronaVac.

