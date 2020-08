Sputnik V: vacina russa contra Covid-19 pode gerar imunização de dois anos, afirma especialista

O estudo do instituto acompanha 100 pessoas que foram vacinadas há cinco meses edit

247 - O diretor do Instituto Gamaleya, responsável pelo desenvolvimento da vacina russa contra o coronavírus, Alexander Gintsburg, disse, nesta quarta-feira, 26, esperar que a imunização da Sputnik V dure dois anos, no mínimo.

O estudo do instituto acompanha 100 pessoas que foram vacinadas há cinco meses. Gintsburg disse que os voluntários já apresentam grande quantidade de anticorpos.

Para concluir o desenvolvimento da vacina, entretanto, ainda é necessário começar a terceira fase de estudos e ter aprovação das autoridades sanitários internacionais.

A expectativa é que a 3ª fase comece na semana que vem, aplicando a Sputnik V em 40 mil voluntários. Os resultados deverão sair em outubro e novembro.

Os produtores da vacina estão em algumas negociações para produzi-la e testá-la no Brasil, como no estado do Paraná.

