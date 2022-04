Subvariante BA.2 da ômicron representa quase 70% de amostras no Brasil

Apoie o 247

247 - Números do Instituto Todos Pela Saúde (ITPS) divulgados nesta quinta-feira (14) apontaram que a subvariante BA.2 da ômicron representa 70% das amostras analisadas da Covid-19 no Brasil. O estudo envolveu 9.412 testes feitos nos laboratórios Dasa e DB Molecular entre os dias 3 e 9 de abril. Foram avaliados 586 diagnósticos de Covid-19. De acordo com o instituto, no período, 69,3% das amostras foram de BA.2. A informação foi publicada em reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

No Brasil, há casos da linhagem BA.2 da variante ômicron desde fevereiro deste ano.

Fora do país, casos da subvariante também vem aumentando. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é responsável por 85% dos casos, segundo o CDC (Centro de Controle de Doenças) .

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza números globais sobre a pandemia, o Brasil contabilizou, até esta quinta, 30,2 milhões de casos da Covid-19, o terceiro maior número, atrás de Índia (43 milhões) e EUA (82,2 milhões).

Na quantidade de mortes causadas pelo coronavírus, autoridades brasileiras registraram 661 mil. Nessa estatística os EUA também ficam em primeiro lugar (1 milhão).

