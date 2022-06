Taxa de positividade de testes da Covid-19 tem alta de 163%, apontam dados de laboratórios

Apoie o 247

247 - O Instituto Todos pela Saúde (ITpS) apontou, em relatório divulgado nesta sexta-feira (3), que a positividade dos testes para SARS-CoV-2 (o vírus causador da Covid-19) em laboratórios aumentou 163%. O instituto analisou 255.426 testes moleculares realizados entre 1º de fevereiro a 28 de maio deste ano. A maioria dos testes foi coletada nas regiões Sudeste e Centro-Oeste (cerca de 95%). As informações foram publicadas nesta sexta pelo portal G1.

O levantamento mostrou que todas as faixas etárias e todos os estados observados tiveram aumento da positividade. No Distrito Federal, o percentual passou de 6% para 23%, em São Paulo, de 19% para 35%, no Rio de Janeiro, de 16% para 32%, e em Minas Gerais, de 19% para 34%.

Segundo os números, a positividade entre as crianças de 0 a 4 anos aumentou de 5% para 10% e entre as de 5 a 9 anos, de 12% para 22%.

Nas pessoas entre 10 e 80 anos, o aumento foi superior a 30% até 28 de maio. Entre os adultos de 50 a 59 anos, o índice chegou a 43%.

