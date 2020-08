Tensão na pandemia: homem quebra os dentes do vizinho para usar elevador sozinho (vídeo)

Câmeras de vigilância registraram o momento em que dois moradores de um edifício residencial trocam socos. A briga prosseguiu pelo corredor, com vizinhos tentando apartar. Devido ao Covid, só é permitido uma pessoa por vez no elevador edit

Revista Fórum - Em Águas Claras, bairro de classe média de Brasília, uma confusão iniciada dentro de um elevador acaba com vizinhos trocando socos e indo parar na delegacia.

Câmeras de vigilância registraram o momento em que dois moradores de um edifício residencial, na quadra 105, trocam socos. A briga continua pelo corredor, com vizinhos tentando apartar.

Seguindo as regras de distanciamento social, o condomínio estabeleceu que só é permitido uma pessoa por vez no elevador. A confusão começa quando um vizinho tenta entrar no meio de transporte já ocupado.

O primeiro ocupante, então, demonstrando desconforto, decide sair. Não sem antes insultar e mostrar o dedo médio ao vizinho.

