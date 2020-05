Terapia de anticorpos contra coronavírus inicia testes entre junho e setembro

247 - O cientista brasileiro Michel Nussenzweig, da Universidade Rockefeller, de Nova York, anunciou ter material para terapia de anticorpos, proteínas de ataque do sistema imune, e pretende começar a testá-los em humanos até o início de setembro para o combate à Covid-19. As informações são do jornal O Globo.

Em estudo preliminar divulgado na noite de sexta-feira (15) no portal BiorXiv, o estudioso relata como analisou o sangue de 68 pacientes recuperados para encontrar material contra o coronavírus. A ideia é usá-lo na forma de anticorpos "monoclonais" (moléculas idênticas produzidas em série) para adiantar o tratamento.

"Esses anticorpos que conseguimos clonar são extremamente potentes e podem vir a ser usados de duas maneiras", disse. "Uma é como terapia para eliminar o vírus em pessoas muito doentes, outra é o uso em pessoas não infectadas para prevenir infecção".

