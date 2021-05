Teste do bafômetro pode detectar Covid-19

247 - Uma empresa da Universidade Estadual de Cingapura (NUS), a Breathonix, desenvolveu um teste do bafômetro, aprovado por autoridades de Cingapura, que pode detectar o novo coronavírus em menos de um minuto. Depois de soprar no dispositivo, a tecnologia avalia os compostos químicos do hálito para determinar se uma pessoa está infectada ou não com o SARS-Cov-2. As autoridades ressaltam que mesmo após positivar no bafômetro, é necessário fazer o exame RT-PCR para confirmação.

O estudo atingiu 90% de precisão em um teste clínico piloto em Cingapura. A empresa desenvolvedora sinalizou que já está dialogando com outras organizações uma possível comercialização do teste. Outros países, incluindo Indonésia e Holanda, lançaram testes de respiração semelhantes.

Com informações da CNN .

