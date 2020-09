Testes da vacina de Oxford contra Covid-19 voltam no Brasil nesta segunda, diz laboratório

O laboratório sueco AstraZeneca informou que os testes da vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com pesquisadores da Universidade de Oxford serão retomados no Brasil nesta segunda-feira (14) edit

247 - O laboratório sueco AstraZeneca informou que os testes da vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com pesquisadores da Universidade de Oxford serão retomados no Brasil nesta segunda-feira (14). Os testes estão na última fase. "Os ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus serão reiniciados no Brasil na próxima segunda-feira (14), após a confirmação emitida pela Anvisa no dia 12/09, de que é seguro o recomeço", informou o laboratório.

A testagem da vacina foi suspensa em todos o mundo na última terça-feira (14), depois que uma participante apresentou um quadro de saúde que poderia estar relacionado com a vacina. Mas, de acordo com cientistas, não foi encontrada relação de causa e efeito entre a vacina e os sintomas da paciente.

O mundo tem 29,2 milhões de casos de coronavírus e 929 mil mortes em consequência da pandemia.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking global de infectados pela Covid-19 (4,3 milhões), atrás dos Estados Unidos (6,7 milhões) e Índia (4,8 milhões). O País está em segundo lugar na quantidade de mortes por coronavírus (131 mil). Em primeiro estão os EUA (198 mil). O território indiano fica na terceira colocação (79 mil).

