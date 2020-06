The Guardian antecipa que Brasil deve ultrapassar Itália em mortes por coronavírus ainda hoje

País europeu tem 33,6 mil mortes e é o terceiro do mundo neste quesito. Brasil é o quarto, com 32,5 mil mortes, mas poderia subir de posição se registrar número similar aos dos últimos dois dias edit

Fórum - O diário britânico The Guardian publicou, na tarde desta quinta-feira (4), uma matéria na qual já se adianta a uma possível mudança no ranking mundial de mortes por covid-19, com o Brasil ultrapassando a Itália no terceiro lugar, coisa que o jornal considera que poderia acontecer ainda neste dia.

Atualmente, a Itália tem 33689 mortes. Nesta quinta, o país registrou 88 novas vítimas, o que foi o quarto dia consecutivo com menos de 100 mortes no país, além de alcançar a marca de 177 novos contágios, a menor em 24 horas desde 26 de fevereiro.

Enquanto isso, o Brasil tem 32548 mortes oficiais, e superou as 1200 mortes nos dois últimos registros diários. Ou seja, se a tendência for mantida nesta quinta, o país realmente ultrapassará a Itália no terceiro lugar mundial.

O segundo lugar no ranking é do Reino Unido, que tem 39,9 mil mortes. A liderança é dos Estados Unidos, por uma enorme diferença: 107,9 mil vítimas da doença.

