Time: Brasil está perdendo a luta contra o coronavírus e Bolsonaro olha para o outro lado

247 - Reportagem publicada no site da revista norte-americana Time Magazine nesta quinta-feira, 21, afirmou que o Brasil não está dando conta da pandemia do coronavírus e criticou a postura da Jair Bolsonaro, que “brinca com a ‘neurose’ de brasileiros preocupados com o vírus”. A reportagem lembra que, quando o País atingiu o número de 10 mil mortes em decorrência do vírus, “em vez de definir o marco sombrio com um endereço ou um sinal de respeito pelas vítimas, o presidente Jair Bolsonaro deu uma volta no jet ski”.

“Mesmo para os padrões de outros populistas de direita que tentaram subestimar a pandemia do Covid-19, o desafio da realidade de Bolsonaro foi chocante”, ressalta a matéria que lembra que o Brasil agora “emergiu como o novo epicentro global da pandemia, com a maior taxa de transmissão do mundo e um sistema de saúde agora à beira do abismo de colapso”.

