Todos os estados brasileiros apresentam tendência de piora na epidemia por Covid-19, diz levantamento

247 - Uma análise do número diário de novas mortes causadas pelo coronavírus e confirmadas pelo governo federal mostra que todos os estados do Brasil ainda apresentam uma tendência de piora da epidemia. É o que aponta um levantamento feito por pesquisadores da Impulso, organização da sociedade civil que, desde o ano passado, oferece apoio a municípios na gestão de programas como mortalidade infantil, redução das filas em creches e da infrequência escolar. O teor da pesquisa foi divulgada no Jornal Hoje.

De acordo com a metodologia usada na análise, foi feita uma comparação do histórico de novas mortes confirmadas dia a dia em cada estado brasileiro. Não foi levado em conta qual unidade federativa tem o maior número de mortes, mas sim do tempo que cada um deles leva para dobrar o número de mortes já com a confirmação da doença.

Co-fundador da Impulso, João Moraes Abreu afirmou que "nenhum país, estado ou cidade sabe se atingiu ou não o pico da doença, até que ele já tenha passado".

"Mas você pode olhar para trás e perceber que o pico ainda não foi superado quando a situação está piorando a cada dia", disse ele à Globo. "É difícil saber se é o pior momento em geral, se chegamos no pico, se vamos reverter ou se é o começo de uma piora ainda mais acentuada", ponderou.

Segundo a plataforma Worldometer, que disponibliza o ranking mundial de países com casos da covid-19, o Brasil ocupa a sexta posição, com 196,3 mil. Também está na mesma colocação em número de mortes (13,5 mil).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.