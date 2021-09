Todos os vacinados com Sputnik V desenvolvem anticorpos contra Covid-19, aponta estudo argentino

Participantes da pesquisa foram profissionais de saúde de um hospital infantil argentino vacinados com duas doses da Sputnik V edit

Sputnik - Um estudo preliminar realizado na Argentina concluiu que após duas doses da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 todos os imunizados desenvolveram anticorpos. Os anticorpos foram mais altos entre quem se recuperou da doença e entre as mulheres.

Os participantes da pesquisa foram profissionais de saúde de um hospital infantil argentino vacinados com duas doses da Sputnik V entre fevereiro e maio deste ano.

Foram estudadas diferentes variáveis (idade, sexo, profissão, fatores de risco e histórico de infecção) e foram colhidas amostras de sangue no dia da primeira injeção e de 20 a 40 dias após a segunda inoculação.

No total, participaram 528 indivíduos com a idade média de 41,5 anos. A grande maioria, 82,9% eram mulheres, enquanto 14,58% dos participantes tiveram uma infecção previa do vírus SARS-CoV-2.

O estudo mostrou que os indivíduos que apresentaram mais anticorpos depois da vacinação foram as mulheres e as pessoas que tinham se recuperado do novo coronavírus.

A Sputnik V foi a primeira vacina incorporada ao Plano Estratégico Nacional de Imunização contra Covid-19 na Argentina, em dezembro de 2020. Os estudos realizados na Rússia provaram que 98% dos vacinados com Sputnik V desenvolveram anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2.

A pesquisa argentina será agora submetida à revisão por pares e, recebendo sinal verde, será em seguida publicada em uma revista científica.

