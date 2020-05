Total de municípios com casos de Covid-19 aumentou quase 12 vezes em menos de dois meses

Em 28 de março, o País registrava 297 municípios com pelo menos uma confirmação de coronavírus. De acordo com levantamento divulgado pelo ministério da Saúde, 3.488 cidades tiveram ao menos um caso de Covid-19 edit

247 - O número de municípios com casos de coronavírus aumentou quase 12 vezes em 53 dias. De acordo com levantamento divulgado nesta quinta-feira (21) pelo ministério da Saúde, 3.488 cidades tiveram ao menos um caso de Covid-19. A cifra representa 62% de todos os 5.570 municípios do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 28 de março, o País registrava 297 municípios com pelo menos uma confirmação de coronavírus e a maior parte dos 3.906 casos estava concentrada em 97 municípios da região Sudeste.

Atualmente, a região Nordeste lidera com mais de 1,3 mil municípios que concentram as 100,4 mil confirmações da doença.

De acordo com as estatísticas, a cada dez cidades brasileiras, duas registraram ao menos uma morte por complicações da Covid-19.

O site do governo federal disponibilizado para atualizações de casos apontou que o Brasil tem pelo menos 310 mil confirmações e 20 mil mortes provocadas pela doença.

