Três em cada dez brasileiros conhecem alguém infectado pelo coronavírus, diz pesquisa

247 - Uma pesquisa feita pela Consultoria Consumoteca com 2 mil pessoas, entre 27 de abril e 3 de maio, apontou que três em cada dez pessoas no Brasil conhecem alguém infectado pelo coronavírus.

De acordo com o levantamento, publicado na coluna de Lauro Jardim, nesta segunda-feira (11), 64% dos entrevistados acham que suas rotinas não serão retomadas em junho, e 71% creem que o cotidiano não será mais o mesmo ao final da pandemia.

São pelo menos 163 mil confirmações de coronavírus, o que deixa o País em oitavo lugar no ranking mundial das nações com os maiores números de casos. No ranking do número de mortes, o Brasil ocupa a sexta posição, com 11 mil óbitos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.