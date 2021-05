Turistas com passagem pelo Brasil são vetados na Itália devido à Covid-19

247- Um decreto do Ministério da Saúde italiano publicado nesta sexta-feira (14) vai prorrogar as medidas restritivas para turistas que pretendem ir para a Itália e que tenham passado pelo Brasil. O decreto ainda diz que, a partir de 16 de maio, só será liberada a entrada no país sem a necessidade de quarentena pessoas que morem nos países da União Europeia ou que fazem parte da área de Schengen, do Reino Unido e de Israel, desde que testem negativo para Covid-19.

A partir do próximo domingo, quem já completou o ciclo de vacinação ou tenham testado negativo, oriundos de outras nações como Canadá, Japão, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos podem entrar na Itália.

O país, que recentemente conseguiu controlar a terceira onda de casos de Covid- 19, se vê na necessidade de injetar dinheiro no setor de turismo e de serviços, duramente afetado durante a pandemia, e por este motivo os cuidados com os viajantes.

