UE desaconselha segunda dose da vacina da AstraZeneca para pessoas com problemas de coágulos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) insiste, porém, que os benefícios em geral do imunizante superam quaisquer riscos edit

(Reuters) - A segunda dose da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford não deve ser dada a ninguém que teve coágulos sanguíneos com contagem baixa de plaquetas depois de receber a primeira, disse a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) nesta sexta-feira.

O conselho para profissionais de saúde da EMA é parte de uma análise em andamento sobre coágulos sanguíneos raros, mas graves, possivelmente ligados à inoculação da vacina e também à vacina contra coronavírus da Johnson & Johnson.

A EMA está analisando os coágulos no abdômen e no cérebro desde março, e recomenda que os rótulos das duas vacinas exibam avisos sobre problemas de coagulação, mas insistindo que os benefícios em geral superam quaisquer riscos.

Tanto a vacina da AstraZeneca quanto a da J&J usam versões diferentes de um vírus frio para levar instruções para a criação de proteínas de coronavírus às células para provocar uma reação imunológica.

"Embora os coágulos sanguíneos com contagem baixa de plaquetas após a vacinação sejam muito raros, a EMA continua a aconselhar as pessoas a estarem ciente dos sintomas... para que possam receber pronto tratamento médico especializado se necessário", disse a agência nesta sexta-feira.

A entidade ainda disse que as pessoas devem ficar atentas a qualquer sinal de coágulos sanguíneos ou contagem baixa de plaquetas até três semanas depois de receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca, e que as recomendações mais recentes serão acrescentadas às informações do produto da vacina.

A AstraZeneca e a Universidade de Oxford não comentaram de imediato.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.