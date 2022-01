Um ano após colapso na Saúde, Manaus vê nova explosão de casos de Covid

Apoie o 247

247 - Um ano após o colapso do sistema de saúde de Manaus, quando se observou unidades médicas sem cilindros de oxigênio para oferecer a pacientes internados com Covid-19, Manaus, capital do Amazonas, volta a sofrer com o alto índice de infecção pela doença, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Com uma explosão de casos de Covid, a cidade apresenta uma tendência de continuidade da aceleração de transmissão.

Além do grande número de infectados, há relatos de esgotamento mental e físico de profissionais da saúde, que desde o início de 2020 trabalham para combater a pandemia.

O número de novos casos confirmados com exames saltou de 37, em 1º de janeiro, para 1.659 nesta quarta-feira (13), um aumento de mais de 4.300%.

Até o momento, o número de óbitos e de internações em UTI não foram tão impactados. Dados mostram a ocupação de 35 leitos de UTI e 96 leitos clínicos para tratamento de Covid. Segundo Jessen Orellana, epidemiologista da Fiocruz Amazonas, é preciso observar o aumento diário médio de ocupação de leitos por Covid-19 nos últimos 14 dias: a subida foi de 76% em leitos clínicos e de 60% em UTI. "Medidas urgentes e mais agressivas são necessárias. Logo aumentarão as mortes evitáveis".

