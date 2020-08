União Europeia fecha acordo com AstraZeneca para compra de 300 milhões de doses da vacina

247 - A União Europeia fechou um acordo para garantir antecipadamente a compra de pelo menos 300 milhões de doses da vacina da farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19. A decisão enfraquece a posição da Organização Mundial da Saúde (OMS) por uma aliança mundial para disponibilizar acesso a vacina a demais países do mundo.

A Comissão Europeia ainda disse que o acordo inclui a opção de comprar 100 milhões de doses adicionais da farmacêutica britânica, caso a vacina se mostre segura e eficaz. A decisão da UE vai no sentido do que os Estados Unidos estão realizando ao garantir potenciais vacinas para eles, enquanto que a maior parte dos países podem ficar sem.

Os Estados Unidos compraram todas as doses da vacina contra o coronavírus produzidas pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. No contrato firmado no dia 22 de julho os EUA garantiram 100 milhões de doses para 2020. Segundo as empresas, eles não conseguirão produzir mais que isso neste ano. O acordo ainda prevê entrega de até 600 milhões de doses aos EUA ao longo do ano seguinte.

