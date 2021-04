União Europeia pretende enviar ajuda à Índia para deter avanço recorde da Covid no país

A mandatária do bloco europeu, Ursula von der Leyen, anunciou a movimentação pelas redes sociais. "Estamos alarmados com a situação epidemiológica na Índia. Estamos prontos para apoiar" edit

Sputnik - A União Europeia (UE) está se preparando para ajudar a Índia no enfrentamento ao pico recorde de casos do novo coronavírus no país asiático, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A mandatária do bloco europeu usou as redes sociais para anunciar a movimentação. Mais cedo, a chanceler alemã, Angela Merkel, também afirmou que seu país está preparando ajuda para a Índia.

Estamos alarmados com a situação epidemiológica na Índia. Estamos prontos para apoiar. A UE [União Europeia] está reunindo recursos para responder rapidamente ao pedido da Índia de assistência por meio do Mecanismo de Proteção Civil da UE. Estamos totalmente solidários com o povo indiano!

Outros países como Estados Unidos e Reino Unido também ofereceram apoio a Nova Deli para lidar com a crise de saúde. Da mesma forma, a Rússia se ofereceu para fornecer oxigênio medicinal e Remdesivir à Índia, um medicamento antiviral usado em alguns países para o tratamento da COVID-19.

Em meio ao pior momento da pandemia no país, falta oxigênio em diversas regiões indianas e cenas de desamparo por dificuldades no acesso ao atendimento médico se multiplicam. Uma nova variante também foi descoberta na Índia, e diversos países estão restringindo a entrada de pessoas vindas do país asiático, incluindo Itália, Alemanha, Irã e Canadá.

A Índia está em segundo lugar em termos de número de casos confirmados de COVID-19, com quase 17 milhões até agora, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 32 milhões de casos, conforme dados da Universidade Johns Hopkins. Nas últimas semanas, o país asiático tem registrado recordes de casos da doença. Apenas no sábado (24) foram quase 350 mil novas infecções detectadas.

