União Química pede registro de vacina Sputnik V à Anvisa

Sputnik – O laboratório informou que a solicitação foi protocolada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária em conjunto com o Fundo Russo de Investimento Direto (RFPI, na sigla em russo).

A União Química fez um pedido de dez milhões de doses da Sputnik V. Segundo a farmacêutica, o lote será totalmente entregue até o final do primeiro trimestre de 2021.

O acordo prevê a transferência de tecnologia. O imunizante contra o coronavírus será produzido no Brasil em fábricas do laboratório em Brasília e Guarulhos. Se a Anvisa seguir compromisso firmado sobre análise de pedidos de uso emergencial, o aval para o registro do imunizante deverá sair em até 10 dias.

"A União Química entende que com o avanço da pandemia no Brasil e no mundo, todos os esforços, seja do setor público ou do setor privado, deverão ser empenhados de forma a combater a pandemia da COVID-19, inclusive com ações extraordinárias e excepcionais em razão da urgência e relevância que o momento exige", diz um trecho da nota da empresa.

Entregas ainda em janeiro

No dia 29 de dezembro, a União Química submeteu o pedido para a realização de testes clínicos da fase 3 no Brasil à Anvisa.

Na quarta-feira (13), o Fundo Russo de Investimento Direto havia informado que dez milhões de doses da vacina Sputnik V contra COVID-19 seriam disponibilizadas ao Brasil no primeiro trimestre deste ano.

De acordo com a entidade, as primeiras entregas do imunizante serão feitas ainda em janeiro. Até o fim de 2021, 150 milhões de doses da vacina serão disponibilizadas ao Brasil. O acordo foi assinado após reunião entre Kirill Dmitriev, diretor-geral do RFPI, e Fernando de Castro Marques, presidente da União Química.

Desenvolvida pelo Centro de Pesquisas Gamaleya, em Moscou, a Sputnik V tem eficácia de mais de 90%, com proteção total contra casos graves da COVID-19. ​O uso emergencial da vacina foi aprovado em vários países, incluindo Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Argélia, Sérvia e Palestina.

Bahia vai à Justiça para ter vacina

Nesta sexta-feira (15), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a compra direta de doses da vacina russa.

Por meio das redes sociais, o governador disse que pretende comprar 50 milhões de doses da Sputnik V.

...

O conhecimento liberta. Saiba mais