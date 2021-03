União Química, responsável pela Sputnik V, adia entrega de dados à Anvisa mais uma vez

Uma nova reunião entre as partes foi marcada para a próxima segunda-feira (22). Consórcio Nordeste anunciou a compra de 37 milhões de doses da vacina nesta quarta-feira edit

247 - O Fundo Russo e a União Química adiaram novamente a entrega de dados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a vacina contra Covid-19 Sputnik V e, assim, também deixaram para depois o pedido de autorização emergencial de uso para o imunizante.

Uma nova reunião entre as partes foi agendada para segunda-feira (22).

Nesta quarta-feira (17), o Consórcio Nordeste anunciou a compra de 37 milhões de doses da Sputnik V.

A Anvisa argumenta não ter recebido os documentos necessários para a aprovação do uso da substância no Brasil. Em reunião já realizada, os desenvolvedores da vacina discutiram detalhes da documentação solicitada.

"Durante a reunião, foram realizadas apresentações referentes às informações sobre qualidade, eficácia e segurança da vacina. Entretanto, o relatório oficial não foi enviado. Estão pendentes dados essenciais para a análise, que estão sendo discutidos entre as partes", diz nota da Anvisa, que complementa: "a Anvisa orienta que a autorização de uso emergencial seja submetida quando os dados contemplem a população-alvo, as características do produto, os resultados dos estudos pré-clínicos e clínicos e a totalidade das evidências científicas disponíveis relevantes para o produto. Essas informações fazem parte dos resultados provisórios de um ou mais ensaios clínicos fase III e indicam que os benefícios da vacina superam seus riscos, de forma clara e convincente".

