Unicef: pandemia pode ter levado 150 milhões de crianças à pobreza

247 - O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a organização sem fins lucrativos Save the Children informaram que a pandemia do coronavírus pode ter aumentado em 15% o número de crianças em todo o mundo que vivem na pobreza. De acordo com as organizações, este crescimento da pobreza representa alta de 150 milhões de crianças sem acesso adequado aos serviços de educação, habitação, saúde, saneamento ou água, elevando o número global de crianças na pobreza para quase 1,2 bilhão. O relatório é baseado em dados de quase 80 países.

De acordo com Inger Ashing, CEO da Save the Children, "esta pandemia já causou a maior emergência educacional global da história e o aumento da pobreza tornará muito difícil para as crianças mais vulneráveis e suas famílias compensar a perda". Os relatos dele foram publicados pela CNN.

"As crianças que perdem a educação têm maior probabilidade de serem forçadas ao trabalho infantil ou ao casamento precoce e ficar presas em um ciclo de pobreza por muitos anos. Não podemos permitir que uma geração inteira de crianças se torne vítima desta pandemia", disse ele em comunicado à imprensa. "Os governos nacionais e a comunidade internacional devem agir para suavizar os impactos".

