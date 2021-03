Uruguai começa vacinação de brasileiros com dupla nacionalidade na fronteira com Brasil

O Uruguai iniciou a vacinação contra a Covid-19 de cidadãos com idades entre 50 e 70 anos, dupla nacionalidade brasileira e uruguaia e que sejam moradores das cinco áreas urbanas na divisa com o Brasil, localizadas na fronteira com o Rio Grande do Sul edit

247 - O Uruguai iniciou, na segunda-feira, 15, a vacinação contra a Covid-19 de cidadãos com idades entre 50 e 70 anos, dupla nacionalidade brasileira e uruguaia e que sejam moradores das cinco áreas urbanas na divisa com o Brasil, localizadas na fronteira com o Rio Grande do Sul.

A vacinação será destinada apenas aos moradores com residência fixa no lado uruguaio ou que trabalham no país, mas vivem em cidades brasileiras. No Rio Grande do Sul, os sistemas público e privado de saúde colapsaram. Na capital, Porto Alegre, a situação é de lotação máxima das UTIs.

O Ministério da Saúde do Uruguai informou que 30 mil doses foram direcionadas aos municípios na fronteira com o Brasil. A iniciativa serve para frear a chegada de pessoas infectadas e de novas variantes da Covid-19.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.