Usada como exemplo por Bolsonaro, Suécia admite que deveria ter adotado medidas mais duras contra pandemia

247 - A Suécia, que já foi citada por Jair Bolsonaro como exemplo no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, reconheceu que deveria ter implantando medidas mais duras para conter o avanço da Covid-19.

“Acho que poderíamos ter feito mais do que fizemos na Suécia, claramente”, disse o epidemiologista chefe da Agência de Saúde Pública sueca, Anders Tegnell, durante entrevista à uma rádio local, conforme reportagem do jornal O Globo.

“Se encontrarmos a mesma doença, sabendo exatamente o que sabemos hoje, acho que acabaremos fazendo algo entre o que a Suécia fez e o que o resto do mundo fez”, completou Tegnell.

Apesar de registrar taxa de mortalidade pela Covid-19 abaixo de outras nações europeias como o Reino Unido, Espanha e Itália, considerados os epicentros da infecção no continente, o índice de 443 óbitos por um milhão de pessoas faz com que a Suécia ocupe a oitava posição no ranking per capita de mortes em nível mundial.

